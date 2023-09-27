İzmir'de 3 günlük bebek kaçırma olayında şüpheli yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 3 günlük bebek kaçırma olayında şüpheli yakalandı

İzmir\'de 3 günlük bebek kaçırma olayında şüpheli yakalandı
Son Güncelleme: 27.09.2023 23:23

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, hastanede 3 günlük bir bebeği kaçırdı. Bebek, polis tarafından kısa sürede bulunarak ailesine teslim edildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttığı hastanede 3 günlük bebeği kaçıran şüpheli yakalandı, bebek ailesine teslim edildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne gelen bir kadın, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini teste götürme bahanesiyle aldı.

Aile yakınlarından bebek bezi isteme bahanesiyle uzaklaşan kadın kucağında örtüye sardığı bebekle hastaneden uzaklaştı.

Durumu fark eden bebeğin yakınları olayı hastane yetkilileri ve polise bildirdi.

Polis, taksiyle hastaneden uzaklaşan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu kadını kısa sürede bebekle birlikte buldu.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek ailesine teslim edildi, şüpheli S.G. gözaltına alındı.

Zanlının bir süre önce düşük yaptığı, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği iddia edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Suç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 günlük bebek kaçırma olayında şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:05 Özgür Özel'e Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yla ilgili infial yaratan sözleri soruldu: Linç edecek bir şey göremiyorum
23:02 Beşiktaş'ta deprem Şenol Güneş, Salih Uçan'la tartıştı
22:23 CHP Grup Başkanı Özgür Özel: İktidarı değiştirmek için CHP'yi değiştirme zaruriyeti ortaya çıktı
21:59 Son Dakika: Kartal kabusu yaşadı! Erteleme maçında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti
21:33 Güntekin Onay, Adana Demirspor-Beşiktaş maçını "Facia" olarak nitelendirdi
21:35 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
21:21 Younes Belhanda, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı
21:04 Atina, mülteciler konusunda Ankara ile anlaşma yapmak istiyor! Vize kolaylığı vadeden Yunanistan'ın karşılığında Türkiye'den 3 isteği var
20:40 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta takımın yıldızı da sakatlandı
20:37 Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 şehre sarı kodlu uyarı yaptı: Çok şiddetli geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 23:29:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 3 günlük bebek kaçırma olayında şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement