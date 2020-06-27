İzmir'de 3 ilçede makaron operasyonu - Son Dakika

İzmir'de 3 ilçede makaron operasyonu

İzmir'de 3 ilçede makaron operasyonu İzmir'in Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde 28 ayrı adres ve 5 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda makaron ve doldurulmuş sigaranın yanı sıra gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

İzmir'de 3 ilçede makaron operasyonu

Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde 28 ayrı adres ve 5 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda makaron ve doldurulmuş sigaranın yanı sıra gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde bazı adreslerde bulundurulması yasal olmayan ve gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde önceden belirlenen 28 adres ve 5 ayrı araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 milyon 672 bin 400 adet makaron, 15 bin 300 adet doldurulmuş sigara, 5 gümrük kaçağı sigara, 50 kilogram nargile tütünü, bin 772 kilogram kıyılmış tütün ve 5 kilogram pipo tütününe el koydu.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabağlar, İzmir, Konak, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 3 ilçede makaron operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:34 Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı 13:38 İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı 13:37 İstanbul açıklarında hareketli anlar! Tekne kayalıklara çarptı, sabaha kadar mahsur kaldılar 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:31 Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var 11:25 Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 11:09 Türkiye'nin baharat ihracatı 5 ayda 80 milyon dolara ulaştı 10:50 Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 10:33 Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti 01:43 Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
14:34
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
14:26
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
14:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
13:55
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
13:51
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
13:37
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
13:37
İstanbul açıklarında hareketli anlar! Tekne kayalıklara çarptı, sabaha kadar mahsur kaldılar
13:36
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
12:53
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
12:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 14:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 3 ilçede makaron operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]