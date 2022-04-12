Son dakika haberi: İZMİR'DE 3 İŞ YERİ YANGINDA ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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İZMİR'in Konak ilçesinde, toptan ve perakende gıda ürünü satışının yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 2 iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 11454 sokakta bulunan toptan ve perakende gıda ürünleri satışının yapıldığı iş yerinde çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Gıda ürünlerinin bulunduğu iş yerindeki yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 3 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.