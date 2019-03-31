Son Dakika Haberleri: İzmir'de 3 Katlı Apartmanda Yangın

İzmir'de 3 Katlı Apartmanda Yangın

2 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı.

İzmir'de 3 Katlı Apartmanda Yangın, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 23.00 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1615. Sokak'taki 3 katlı bir apartamanın en üst katında çıktı. Yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, apartmanda yapılan ilk incelemede yangının çıktığı daire ile alt kattaki dairelerde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire ise kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bayraklı, İzmir, Güncel
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