İzmir'de 3 Katlı Apartmanda Yangın

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 23.00 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1615. Sokak'taki 3 katlı bir apartamanın en üst katında çıktı. Yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, apartmanda yapılan ilk incelemede yangının çıktığı daire ile alt kattaki dairelerde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire ise kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İzmir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AVM'de Bekleyen Kadının Karşısına Oturup Sapıkça Hareketler Yapan Tacizciye 6 Ay Hapis Cezası

Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler

Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu