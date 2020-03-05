İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama - Son Dakika

İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında bir patlama meydana geldi.

İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamada maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın yakınlarında patlama meydana geldi. Binanın giriş katı yakınlarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelen patlamada, giriş kattaki dairenin camları kırıldı.


Öte yandan, maddi hasarın meydana geldiği patlamanın ardından bina sakinlerinin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, patlamanın nedeni üzerinde araştırma başlatıldı. - İZMİR

Menemen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
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