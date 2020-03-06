İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama - Son Dakika

İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama

42 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında bir patlama meydana geldi.

İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde 3 katlı bir binanın yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esatpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki 3 katlı bir binanın yakınlarında patlama meydana geldi. Binanın giriş katı yakınlarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana gelen patlamada, giriş kattaki dairenin camları kırıldı.

Öte yandan, maddi hasarın meydana geldiği patlamanın ardından bina sakinlerinin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, patlamanın nedeni üzerinde araştırma başlatıldı.

(İHA)

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Türkiye ile Rusya'nın anlaştığı ateşkes İdlib'de yürürlüğe girdi Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı Ateşkes kararı sonrası Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Her daim hazırız

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:48:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 3 katlı bina yakınında patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]