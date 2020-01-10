İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de 3 katlı binada korkutan yangın, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.


İddiaya göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 4357 sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında ikamet eden İsmail K'ye ait dairede henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Mahalleli tarafından fark edilen yangın, zaman kaybedilmeden polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği olayda, yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. İkamette 4 kişinin yaşadığı ancak yangın esnasında evin içerisinde kimsenin olmadığı öğrendi.


Öte yandan, yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis söz konusu olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Zafer Mahallesi, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:07 Kaynak: İHA
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