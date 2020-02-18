İzmir'de 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı - Son Dakika

İzmir'de 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıktı.

İzmir'de 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yangın sonrası evde büyük hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katındaki evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bayraklı, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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