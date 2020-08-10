İzmir'de 3 katlı binanın çatısına yıldırım düştü - Son Dakika

İzmir'de 3 katlı binanın çatısına yıldırım düştü



İZMİR'in Beydağ ilçesinde, 3 katlı bir binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadı. Öte yandan, yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.