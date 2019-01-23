Son Dakika Haberleri: İzmir'de 3 Katlı Metruk Bina Çöktü

İzmir'de 3 Katlı Metruk Bina Çöktü

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü.

İzmir'de 3 Katlı Metruk Bina Çöktü, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü. Bir kişinin yaralı çıkarıldığı binadaki diğer kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'ndeki üç katlı bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çöken binada 4 kişinin bulunduğu, bunlardan ikisinin kendi imkanlarıyla çıktığı, bir kişinin itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Binadaki diğer kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:38 Kaynak: AA

İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel
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