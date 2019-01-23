İzmir'de 3 Katlı Metruk Bina Çöktü (3)
39 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü.
İzmir
'in Konak
ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü. Bir kişinin yaralı çıkarıldığı binadaki diğer kişinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'ndeki üç katlı bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD
ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Çöken binada 4 kişinin bulunduğu, bunlardan ikisinin kendi imkanlarıyla çıktığı, bir kişinin itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
Binadaki diğer kişinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:51 Kaynak: AA
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