İzmir'de 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
1 saat önce
İZMİR'in Buca ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:59 Kaynak: DHA
İZMİR'in Buca
ilçesinde, 3 katlı bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Mobilya atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 06.30 sıralarında Seyhan
Mahallesi 667/4 Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Muhammet Mert
Şanlı'ya ait mobilya atölyesinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçerideki ürünlerin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede atölyenin tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Atölye yangında kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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