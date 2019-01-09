Son Dakika Haberleri: İzmir'de 3 Kız Çocuğuna Taciz Şüphelisi Tutuklandı

İzmir'de 3 Kız Çocuğuna Taciz Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, okul önünde yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu ileri sürülen ve polisin oluşturduğu özel ekip tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen Akın Ç. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 3 Kız Çocuğuna Taciz Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, okul önünde yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu ileri sürülen ve polisin oluşturduğu özel ekip tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edilen Akın Ç. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 2 ay içinde okul önlerinde yaşları 7 ile 10 arasında değişen 3 kız çocuğunun elle taciz edilmesi üzerine harekete geçti. Mağdurların ve görgü tanıklarının verdiği eşkalden yola çıkan polis, şüphelinin aynı kişi olduğunu belirleyip, yakalanması için özel ekip oluşturdu. 4 polisten oluşan özel ekibin 10 günlük takibi sonucu, evli olan Akın Ç., geçen 7 Ocak akşamı yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Akın Ç., tutuklandı.

Akın Ç.'nin 4 yıl önce de komşu ilçe Tire'de iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davadan tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildiği belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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