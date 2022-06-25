İzmir'de 3 Kültür Merkezi Cemevine Dönüştürüldü - Son Dakika
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İzmir'de 3 Kültür Merkezi Cemevine Dönüştürüldü

25.06.2022 14:51
İzmir'de 3 Kültür Merkezi Cemevine Dönüştürüldü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabasıyla Alevi yurttaşların ibadetleri ve etkinlikleri için kullandığı İzmir'deki üç kültür merkezi resmi olarak cemevine dönüştürüldü. Alevi dernekleri ile ortak kullanım protokolünü imzalayan Başkan Tunç Soyer, “Biz yerelde bir çözüm ürettik. Bu bütün Türkiye'ye de örnek olacak bir çözüm” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çabasıyla Alevi yurttaşların ibadetleri ve etkinlikleri için kullandığı İzmir'deki üç kültür merkezi resmi olarak cemevine dönüştürüldü. Alevi dernekleri ile ortak kullanım protokolünü imzalayan Başkan Tunç Soyer, "Biz yerelde bir çözüm ürettik. Bu bütün Türkiye'ye de örnek olacak bir çözüm" dedi.

İzmir'de cemevi olarak kullanılan Aliağa, Selçuk ve Gültepe kültür merkezleri resmi olarak cemevine dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa Alevi Kültür Derneği Başkanı Celal Süslü, Konak Alevi Kültür Derneği Başkanı Murtaza Çiçek ve Selçuk Alevi Kültür Derneği Başkanı İsmail Çetin ile konuyla ilgili ortak kullanım protokolünü imzaladı.

"TÜRKİYE'YE YAYILSIN"

Uzun süredir bu çalışmanın hayata geçirilmesi için çabaladıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu:

"Bu ne belediyenin bir lütfu ne de özel bir imtiyaz. En doğal hakkın teslim edilmesidir. İki yıldır uğraşıyorduk. Biz yerelde bir çözüm ürettik. Bu bütün Türkiye'ye de örnek olacak bir çözüm. Gönül ister ki hepsiyle yapalım ve bütün İzmir bundan yararlansın. Ben umudumu kaybetmedim, bunu yapabileceğimize inanıyorum. Sizlerin de anlayış ve desteğine teşekkür ediyorum. Bu tek taraflı yapılabilecek bir şey değil. Birbirimizi anlayarak, birlikte irade ortaya koyarak yol alınabilirdi. Biz birlikte yol almayı başardık. Bu bütün Türkiye'ye yayılsın, bütün Türkiye böyle olsun. O günlere de az kaldı."

"KÜLTÜR MERKEZLERİ CEMEVİ OLARAK KULLANILACAK"

Aliağa Alevi Kültür Derneği Başkanı Celal Süslü, herkesten aynı hassasiyeti beklediğini söyleyerek, "Uygulama bizim için oldukça önemli. Kültür merkezi adı altında yapılan yerleri rahatlıkla kullanamıyorduk. Yapacağımız her etkinlik için dilekçe yazmak zorundaydık. Tunç başkanımızın gelmesiyle birlikte görüşmeler başladı. Tunç Başkan da buna çok olumlu baktı, kurumlarımız söz sahibi oldu. Meclisten karar geçti, İzmir Valiliği onayının ardından durum resmileşti. Kültür merkezleri artık rahatlıkla cemevi olarak kullanılacak" diye konuştu.

Selçuk Alevi Kültür Derneği Başkanı İsmail Çetin de çok mutlu olduklarını belirterek, "Yıllardır bunun için mücadele veriyorduk. Bu durum bizi çok rahatsız ediyordu. Şimdi kullandığımız kültür merkezinin cemevi olması bizim açımızdan ve toplumumuz açısından çok mutluluk verici. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konak Alevi Kültür Derneği Başkanı Murtaza Çiçek ise fiziki koşulları cemevi şeklinde yapılan ama kültür merkezi olarak kullanılan bu kurumların asli işlevine dönmesinin önemine dikkat çekti.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 3 Kültür Merkezi Cemevine Dönüştürüldü - Son Dakika

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