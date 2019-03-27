Son Dakika Haberleri: İzmir'de 3 Milyon 250 Bin Seçmen Sandık Başına Gidecek

İzmir'de 3 Milyon 250 Bin Seçmen Sandık Başına Gidecek

5 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

İzmir'de 3 Milyon 250 Bin Seçmen Sandık Başına Gidecek, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde İzmirliler, büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İzmir'de 3 milyon 250 bin 780 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, İzmir'deki seçmen sayısı 220 bin 318 arttı.

İzmir'de bir önceki seçimde 10 bin 296 olan sandık sayısı 154 düşüşle 10 bin 142'ye geriledi.

En fazla seçmen Buca'da

İzmir'de bin 81 sandığın ve 364 bin 19 kayıtlı seçmenin bulunduğu Buca, en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe oldu. Buca'yı 360 bin 903 seçmenle Karabağlar ve 325 bin 344 seçmenle Bornova izliyor.

İzmir'de 9 bin 62 seçmene sahip Karaburun, 10 bin 64 seçmenli Beydağ ve 21 bin 685 seçmeni bulunan Kınık ise en az seçmenin bulunduğu ilçeler.

Seçmen sayıları

İzmir'de 31 Mart Pazar günü kurulacak sandık ve seçmen sayıları şöyle:

İlçe Sandık Seçmen
Aliağa 201 64.515
Balçova 186 60.923
Bayındır 125 31.538
Bayraklı 700 236.339
Bergama 312 80.370
Beydağ 43 10.064
Bornova 984 325.344
Buca 1.081 364.019
Çeşme 109 33.778
Çiğli 444 148.893
Dikili 119 35.766
Foça 84 25.629
Gaziemir 295 99.037
Güzelbahçe 77 24.555
Karabağlar 1.073 360.903
Karaburun 35 9.062
Karşıyaka 821 275.617
Kemalpaşa 256 78.621
Kınık 86 21.685
Kiraz 128 33.776
Konak 855 275.953
Menderes 230 71.679
Menemen 388 123.717
Narlıdere 147 49.386
Ödemiş 360 103.153
Seferihisar 108 33.238
Selçuk 93 28.320
Tire 234 65.977
Torbalı 406 127.879
Urla 162 51.044
TOPLAM 10.142 3.250.780

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Politika
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