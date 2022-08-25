İzmir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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İzmir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

25.08.2022 01:40
İzmir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

İZMİR'de, 3 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İZMİR'de, 3 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesine ise 30,3 kilogram yağış düştü.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de dün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, hayatını olumsuz etkiledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti. Yaklaşık 3 saat süren sağanak yağış, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bornova ilçesinde metrekareye 49,3 kilogram, Bayraklı ilçesinde ise 30,3 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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