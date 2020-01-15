İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi - Son Dakika

İzmir'de siyasi parti il başkanları İzmir ve İzmir halkı için yapılan ve yapılması planlanan projeler konusunda ortak hareket edeceklerini, bazı öncelikli konuları kısa sürede çözüme ulaştırmaya çalışacaklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin ev sahipliğinde bir otelde, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan parti il başkanları, MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını ve kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, akşam yemeğinde bir araya gelip İzmir için önemli konuları ele aldıklarını belirterek, tecrübe paylaşımı yaptıklarını ifade etti.

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Ankara ile ilgili projelerde gecikme olduğu yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Gecikmeler olağan akıştan kaynaklanabilir, takipsizlikten olabilir. Herkes iyi niyetle İzmir için çalışıyor. Projeler hızlansın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara görevini yapsın, hep beraber İzmir'imize hizmet edelim. Bu konuda somut örnekler var. İZBAN, merkezi hükümetle yerel idarenin birlikte gerçekleştirdiği dünyada eşi benzeri belki de görülmemiş bir proje. Bunun gibi İzmir'e kazandırmayı düşünüyoruz. Ortak yanlarımızı öne çıkarmalı, farklılıklarımızı kenara bırakmalıyız. Onun takibini yapacağız." diye konuştu.

Sürekli, Bornova ilçesindeki Özkanlar pazaryeri, Bostanlı balıkçı barınağı ve Buca metrosu gibi yapılması planlanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda hızlı hareket edeceklerini ifade etti.

Toplantıda il başkanlarının birbirlerine dosya vererek taleplerini ilettiklerini belirten Sürekli, "Karşıyaka Spor Kulübünün talepleri vardı. Gençlik ve Spor Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Milletvekilimiz Alpay Özalan ve Karşıyaka Spor Kulübünün katılımıyla yarın 16.00'da Ankara'da toplantı yapacaklar. Bu süreçler inşallah ilerleyecek. O stat oraya yapılacak. Karşıyaka Spor Kulübüne tesisler kazandırmayı hedefliyoruz. Karşıyaka Spor Kulübünün basketbolda marka değeri var. Basketbol için kapalı spor salonu çalışmalarımız var. O çalışmalar da takip edilecek." dedi.

Çiğli tramvayının yapılması için gerekli onayları alınması konusunda girişimde bulunacaklarını belirten Sürekli, Kemalpaşa ilçesinde planlanan yüksekokulla ilgili olarak da kısa süre içinde yapılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Körfez Geçiş ve İZBAN projelerine ilişkin bir soru üzerine Sürekli, "Körfez Geçiş projesi prestij projemiz ve arkasında olduğumuz bir proje. Şu an ÇED aşamasında. Davalar henüz sonuçlanmadı. Engeller kalktığı süreç içinde bu proje yürüyecek. İZBAN'ın Bergama ve Kınık'a uzaması projesi de yürüyor. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı kanadı olarak hemfikiriz. İZBAN'da görüş ayrılığımız yok. İZBAN'da kriz yok. Halkapınar otogar metrosunu takip edeceğiz. Elektik fabrikası, Bostanlı balıkçı barınağı, ivedilikle sonuç alınacak konular." şeklinde konuştu.

Sürekli, ayrıca TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla dört siyasi parti olarak ortak bir etkinlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.



- "İletişim kurup çözüm üretmek durumundayız"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yapılan davetin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda, yarın başka bir parti iktidarda olabilir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de iktidarda, yarın başka bir parti iktidarda olabilir. Ne olursa olsun milletimizin verdiği görevi bilerek, yerelde iktidarda olarak, farklı siyasi görüşlerin de beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak siyaset anlayışı ile kente hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu davet bizim için çok önemli ve değerliydi. İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin proje ve hizmetlerinin iktidar tarafından onaylanması konusunda kendilerinin desteği çok önemli. İYİ Parti'nin de MHP'nin de desteği çok önemli. Kentin temel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm üretilmesi noktasında birbirimizle iletişim kurup çözüm üretmek durumundayız. Bu bizim görevimiz." şeklinde konuştu.

Yücel, İzmir'de bekleyen projelerin olduğunu hatırlatarak, bu projelerin İzmir'e kazandırılması için AK Parti'nin desteklerini beklediklerini söyledi.



"Kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz"

Gazetecilerin tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz konusunun toplantıda konuşulup konuşulmadığına ilişkin soruya cevap veren Yücel, "Urla Belediyesi ile ilgili görüşmemiz olmadı. Hukuki süreç devam ediyor. Belediye başkanımızla ilgili iddianame düzenlendi. Yargıyı ilgilendiren konuda görüşme yapmadık. Önümüzdeki toplantılarda belki konuşabiliriz. Bizim kayyum atanması ile ilgili rahatsızlığımız var. Belediye başkanımızın yargılandığı davadaki isnatlar başkan olmadığı döneme ilişkindir. Belediye ile ilgili, belediye meclisi ile ilgili iddia ve isnat yok. Kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz ama bugün gündemimi bu değildi." şeklinde cevap verdi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da İzmir'in "ilkler" şehri olduğunu belirterek, "İlk defa İzmir'i yerelde yönetenlerle hükümet kanadının ve muhalefetin il başkanları kent sorunları ile ilgili bir araya geldi. Hakikaten çok önemsediğim bir toplantı gerçekleşti. Biz İYİ Parti olarak 2,5 yıllık bir partiyiz. Yerel yönetimlerle ilgili Genel Merkezimizin çok büyük çalışmaları oldu. Yerel yönetimlerde İYİ Parti örneğinin Türkiye'de neler yapabileceği konusunda önemli projeler ortaya koyduk. Bugün bu şehirde bir belediyemiz var. Biz Tire olarak destek istiyoruz. Kaklıç Havalimanının sivil havalimanı olarak İzmir'in 2. havalimanı olması yönünde talebimizi dile getirdim. İki il başkanımız da hemfikir oldu." değerlendirmesinde bulundu.