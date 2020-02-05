İzmir'de 3 ton 100 kilogram bozulmuş tavuk ve hindi eti ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 3 ton 100 kilogram bozulmuş tavuk ve hindi eti ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 3 ton 100 kilogram bozulmuş tavuk ve hindi eti ele geçirildi

7 saat önce

İzmir'in Buca ilçesindeki bir imalathanede döner haline getirilmeye çalışılan bozulmuş 3 ton 100 kilogram tavuk ve hindi eti ele geçirildi.

İzmir'de 3 ton 100 kilogram bozulmuş tavuk ve hindi eti ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesindeki bir imalathanede döner haline getirilmeye çalışılan bozulmuş 3 ton 100 kilogram tavuk ve hindi eti ele geçirildi.

Buca Belediyesinin açıklamasına göre, Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Seyhan Mahallesi'nde depo görünümündeki bir imalathaneye baskın yaptı.

İmalathanede döner hazırlandığını belirleyen ekipler, bozulmuş 3 ton 100 kilogram tavuk ve hindi eti ele geçirdi.

Bozuk etler imha edilirken, ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, insan sağlığına tehdit oluşturacak tüm unsurlara müdahale ettiklerini belirtti.

Şimdiye kadar birçok iş yeri hakkında işlem yapıldığını vurgulayan Kılıç, "Yaptırımların caydırıcı olması gerekiyor. Sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım." ifadelerini kullandı.

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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