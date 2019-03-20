İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne İlgi Büyük
57 dakika önce
İZMİR'de Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti.
İZMİR'de Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti. Birçok yayınevinin büyük indirimler yaptığı kitap günlerine günde 7 bine yakın öğrenci geliyor. İzmir
'in Çaka Bey tarafından fethinin 938'inci yıl dönümü nedeniyle Türk Tarih Kurumu
tarafından Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 16 Mart'ta başladı. Dört günde 65 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarında 120 farklı yayınevinin kitapları satışa sunuldu. Yayınevleri bazı kitapları 5 TL'ye kadar düşürerek uyguladığı kampanyalar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle okul grupları tarafından ilgi gören kitap fuarında günde yaklaşık 7 bin öğrenci alışveriş yaptı. Felsefeden çocuk romanlarına kadar birçok farklı konuda kitabın satışa sunulduğu kitap günlerinde Alsancak Tren Garı kitapseverlerin yoğunluğuyla dolup taştı. 25 Mart'a kadar devam edecek kitap günlerine toplam 300 okul ve 200 bine yakın kişinin ziyareti bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:12 Kaynak: DHA
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