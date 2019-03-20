Son Dakika Haberleri: İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne İlgi Büyük

İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne İlgi Büyük

57 dakika önce

İZMİR'de Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti.

İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne İlgi Büyük, System.String[]
İZMİR'de Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti. Birçok yayınevinin büyük indirimler yaptığı kitap günlerine günde 7 bine yakın öğrenci geliyor.

İzmir'in Çaka Bey tarafından fethinin 938'inci yıl dönümü nedeniyle Türk Tarih Kurumu tarafından Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 16 Mart'ta başladı. Dört günde 65 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarında 120 farklı yayınevinin kitapları satışa sunuldu. Yayınevleri bazı kitapları 5 TL'ye kadar düşürerek uyguladığı kampanyalar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle okul grupları tarafından ilgi gören kitap fuarında günde yaklaşık 7 bin öğrenci alışveriş yaptı. Felsefeden çocuk romanlarına kadar birçok farklı konuda kitabın satışa sunulduğu kitap günlerinde Alsancak Tren Garı kitapseverlerin yoğunluğuyla dolup taştı. 25 Mart'a kadar devam edecek kitap günlerine toplam 300 okul ve 200 bine yakın kişinin ziyareti bekleniyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:12 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime Sayılı Günler Kala İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Durum! İşte Çarpıcı Sonuçlar Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 14:09:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne İlgi Büyük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]