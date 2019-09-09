İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı (2)

DEFİLELER BÜYÜLEDİ

3. Fashion Prime'da açılışın ardından B Hol defile alanında sektöre genç ve yetenekli tasarımcılar yetiştiren Atölye İzmir Moda Okulu'nun solo defilesi sunuldu. Sektörün önde gelen firmaları 2019 trendlerinden oluşan defilesi ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Bir firmanın hazırladığı abiye modeller, Tuğba Melis Türk'ün de aralarında yer aldığı mankenler tarafından tanıtıldı. Kareograflığını Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın gerçekleştirdiği defile, farklı sahne şovlarıyla büyük ilgi çekti. Etkinlikler defilelerle sınırlı kalmadı. B Fuaye'de sadece kumaşlardan oluşan dikişsiz, pratik çeşitli giysi yapım gösterileri düzenlendi. B Holü Fuaye Alanı'nda düzenlenen 'Sadece Kumaş' gösterisi, dikişsiz kumaşlarla ortaya çıkabilecek tasarımları gözler önüne serdi. Alanında eğitimli dikiş ustası Esra Şahin, sadece kumaştan, dikişsiz ve pratik giysi örneklerini manken üzerinde sergiledi. Şahin, Bütün kadınların yaratılışında hem şık hem de farklı olmak vardır. Bu yüzden günü kurtarmak ya da farklılık yaratmak adına bazı girişimlerde bulunabiliyoruz bazen. Alternatif denemeleri sizlere gösteriyoruz. Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle giysiler oluşturuyoruz dedi.