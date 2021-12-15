İzmir'de 3 yıl önce öldürülen okul müdürü için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki öğrencisi tarafından silahla öldürülen Ayhan Kökmen, ölümünün 4. yıl dönümünde adının verildiği lisede anıldı.

Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesinde düzenlenen törende konuşan öğretmen Nedim Özkalkan, meslektaşlarının eğitimden nasibini almamış, kirli ruhlu kişilerin saldırısı sonucu öldürüldüğünü belirterek, "Ayhan Kökmen adı, sadece okulumuzun ismi olarak değil, ebediyen kalbimizde yaşayacak. Onun gülen yüzü, pozitif enerjisi, saygı ve sevgiyi hissettiren babacan tavırları, geleceğe dair ümitli bakışları bize örnek olacak." dedi.

Öğrenci korosunun mini konser verdiği etkinlikte ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Anma törenine Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Ayhan Kökmen Fen Lisesi Müdürü Bekir Dökmecioğlu, Ayhan Kökmen'in öğretmen eşi Ümmü Kökmen ve yakınları katıldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.