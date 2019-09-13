İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:04 Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.
Karaada açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.
Durdurulan botta, 28'i Suriye, 2'si Mısır uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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