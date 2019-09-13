Son Dakika Haberleri: İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

28 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi.

Karaada açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Durdurulan botta, 28'i Suriye, 2'si Mısır uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Çeşme, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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