İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Durdurulan lastik botta, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu Somali uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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