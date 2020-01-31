İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:54 Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Durdurulan lastik botta, aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu Somali uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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