İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

22 dakika önce

İzmir'in Foça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 8 Kongo, 7 Gine, 5 Suriye, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti, 3 Somali, 1 Filistin, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardıdan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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