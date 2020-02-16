İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Balıklıova-Ildır yolu üzerinde 35 AE 2778 plakalı otomobili ve arkasından gelen 35 AGD 174 plakalı kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyonet sürücüsü Gökhan K, otomobil sürücüsü Mehmet A. ile otomobilde bulunan Edip A. ve Yılmaz K, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gönderildikleri Urla Adliyesindeki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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