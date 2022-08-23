İzmir depreminde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika
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İzmir depreminde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü

23.08.2022 09:42

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkımı için karar verilen bina, kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen 10 katlı bir binanın geçtiğimiz günlerde yıkımı yapılıyordu. Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina, biranda büyük bir gürültüyle çöktü.

ETRAFI BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KAPLADI

Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, korku dolu anlar ve bir kadının yaşadığı panik kamera kayıtlarına yansıdı. Öte yandan mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştiren firmanın önlem almadığını ileri sürdü. -

İzmir depreminde hasara gören bina kontrollü şekilde yıkılma istenirken kendi başına yıkıldı
İzmir depreminde hasara gören bina kontrollü şekilde yıkılma istenirken kendi başına yıkıldı
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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir depreminde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir depreminde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika
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