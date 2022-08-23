Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, korku dolu anlar ve bir kadının yaşadığı panik kamera kayıtlarına yansıdı. Öte yandan mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştiren firmanın önlem almadığını ileri sürdü. -

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen 10 katlı bir binanın geçtiğimiz günlerde yıkımı yapılıyordu. Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina, biranda büyük bir gürültüyle çöktü.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir depreminde ağır hasar alan bina kontrollü yıkılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü - Son Dakika

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