İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz salı günü saat 20.54'te, Dikili'nin Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki Somali uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.


Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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