İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, pazar günü saat 08.03'te Foça ilçesi açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botun içerisindeki 8 Kongo, 7 Gine, 5 Suriye, 4 Orta Afrika, 3 Somali, 1 Filistin, 1 Senegal ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.


Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir, Foça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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