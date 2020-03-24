İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'in Selçuk ilçesinde 300 litre bandrolsüz el dezenfektanı ele geçirildi.

İzmir'de 300 litre bandrolsüz dezenfektan ele geçirildi, System.String[]

İzmir'in Selçuk ilçesinde 300 litre bandrolsüz el dezenfektanı ele geçirildi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında 34 FE 4209 plakalı araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 30 litrelik bidonlar halinde 300 litre bandrolsüz sıvı el dezenfektanı, çeşitli ölçülerde 740 boş plastik şişe, 772 plastik şişe kapağı, 4 bin etiket ele geçirildi.

Araçtaki İ.Ö, G.G. ve N.E. hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Selçuk, İzmir, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:36 Kaynak: AA

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