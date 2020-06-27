İzmir'de 31 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 31 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde 31 farklı suçtan yaklaşık 30 yıl hapis cezası bulunan kişi, polis ekipleriyle çatışmaya girdikten sonra yakalandı.

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