İzmir'de 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 08.55'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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