İzmir'de 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 32 göçmen kurtarıldı

20.01.2021 20:42
İzmir'de 32 göçmen kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 08.55'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

(İHA)

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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