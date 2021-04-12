İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu - Son Dakika

İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu

12.04.2021 13:28
İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu, System.String[]

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli ve milli tohumlardan üretilen 320 bin fideyi 15 bin kadınla buluşturdu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli ve milli tohumlardan üretilen 320 bin fideyi 15 bin kadınla buluşturdu. Proje kapsamında profesyonel üretici olmayan vatandaşların tarımla buluşturulması, sağlıklı ürün üretilmesi ve çocukların üretim sürecine görmesi amaçlanıyor.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle "Yerli ve Milli Çeşitleri İzmirli Kadınlarla Kentte; Taraçada Balkonda, Kırsalda; Bahçede Tarlada Toprakla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında, kadınlara fide dağıtımı etkinliği gerçekleştirdi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) ürettiği 320 bin adet yerli ve milli çeşitlerden oluşan fidenin 15 bin kadınla buluşturulduğu projede, yerli ve milli tohumların sosyal sorumluluk projesi kapsamında tanıtımı ve farkındalık oluşturulması, kadınların gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve ev ekonomisine destek olmaları amaçlanıyor. Fideler arasında domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri yer alıyor.

Vali Köşger: "İnşallah hedeflere ulaşılır"

Fide dağıtım programında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kış sezonundan sonra tohumların toprakla buluşma sezonu geldi. Bugün burada güzel bir program icra ediyoruz. Üretmeyi hedefleyen 15 bin kadınımıza 320 bin yerli fidenin dağıtılmasıyla ilgili bir tören icra ediyoruz. Burada dağıtılan fidelerin tamamı yerli tohumlardan oluşuyor. Burada amaç; yerli tohumların vatandaşımıza tanıtılması ve bu sayede vatandaşımızın sağlıklı ürünlerle tanıştırılması. Bu dağıtımda profesyonel üretici olmayan vatandaşlarımız tercih edildi. Vatandaşlarımızın toprakla, tohumla, fideyle ve üretimle tanıştırılması, çocuklarımızın hem gıdaların yetişme aşamasını görmesi hem de doğal beslenmesinin sağlanması gibi birçok amaç var. İnşallah hedeflere ulaşılır" dedi.

Mustafa Özen: "320 bin adet fideyi bugün İzmirli kadınlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Çok önemli bir program icra ettiklerini söyleyen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Bir pandemi yaşıyoruz. Bu dönemin bize göstermiş olduğu en önemli şeylerden bir tanesi tarımın, üretimin, üreticinin ve güvenilir gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu bütün kamuoyunun anlamış olması. Dünya genelinde ülke olarak tarımı ayakta tutan, bir önceki yıla göre daha fazla üretimini artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Covid ile beraber insanlarımız evlere kapandılar; ama beslenmeyi de yapmaları gerekiyor. Bunu bir fırsata dönüştürmek adına tarımın dışında kalmış ve bunu merak eden kadınlarımıza yönelik sadece balkonlarında, taraçalarında, bahçelerinde ve mini yerlerinden yetiştirmeleri için domates, biber, patlıcan ve hıyar fideleri dağıtımı yapıyoruz. Fidelerimiz tamamen TİGEM tarafından yetiştirilmiş yerli ve milli olarak üretilen tohumlardan yetiştirilmesiyle meydana geliyor. Bunu vatandaşlarımızın tarımı anlamaları, kendi elleriyle besleyip büyüttükleri fidelerden üretecekleri ürünleri kendi sofralarında tüketmeleri, çocuklarımızın da bir domatesin nasıl yetiştiğini görmeleri anlamında çok faydalı buluyoruz. 320 bin adet fideyi bugün İzmirli kadınlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de tarıma biraz daha katılım olursa projemizin amacına da ulaşmış olacağız. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programda fide verilen kadınlardan Hafize Güler, "Yerli tohum bizim için de iyi oldu. Büyüklerimiz daha önce yapıyordu. Biz de tekrar üretim yaparız. Buraya Bergama ilçesinin Turanlı Hacılar Mahallesi'nden geldik. Buradan aldığımız fidanları köyde kendi aramızda paylaşacağız. Herkese faydalı olmasını istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu
İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu
İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu
İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu
İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu
İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu
İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım, Milli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 320 bin yerli ve milli fide 15 bin kadınla buluşturuldu - Son Dakika


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