İzmir'de, 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan ve Doğu Anadolu illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen bir tankerde, yaklaşık 33 ton mazot ve madeni yağ ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
İZMİR'in Kemalpaşa
ilçesinde durdurulan ve Doğu Anadolu illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen bir tankerde, yaklaşık 33 ton mazot ve madeni yağ ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir
'den, kaçak akaryakıt yüklü tankerin şehir dışına çıkacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir- Ankara
Karayolu Kemalpaşa mevkisinde bir tankeri durduran ekipler, yaklaşık 33 ton mazot ve madeni yağ ele geçirdi. Tanker şoförü Y.A. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda, Doğu Anadolu bölgesine gitmek için yola çıktığını söylediği öğrenildi. Y.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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