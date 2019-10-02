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İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

40 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İzmir'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 34 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Kuşçular Mahallesi Azmak mevkisinde devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli gördükleri bir minibüsü durdurdu.

S.Y. (31) yönetimindeki 35 DIY 09 plakalı minibüste, Ö.D. (33) ile 2 Filistin ve 32 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Y. ve Ö.D, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yunanistan, Jandarma, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:10 Kaynak: AA
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