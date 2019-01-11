Son Dakika Haberleri: İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi önlerinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti.


Lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18'i Filistin, 10'u Irak, 4'ü Eritre ve 3'ü Suriye uyruklu 35 kişiyi yakaladı.


Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de Trans Bireyi Vuran Polis Tutuklandı Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 00:45:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]