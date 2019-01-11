İzmir'de 35 Düzensiz Göçmen Yakalandı
12 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Çeşme ilçesi önlerinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti.
Lastik botu durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18'i Filistin
, 10'u Irak
, 4'ü Eritre ve 3'ü Suriye
uyruklu 35 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:33 Kaynak: AA
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