Son Dakika Haberleri: İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

37 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eğri Liman açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grubu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistin, 7 Kongo, 6 Suriye ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:04 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, Güncel
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