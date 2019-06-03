İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:04 Kaynak: AA
'in Çeşme
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Eğri Liman açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grubu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistin
, 7 Kongo
, 6 Suriye
ve 1 Güney Afrika
uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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