Son Dakika Haberleri: İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslan Burnu kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince müdahale ettiği botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Kongo, 5 Suriye ve 3 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça, İzmir, Güncel
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