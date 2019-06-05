İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:07 Kaynak: AA
'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Aslan Burnu kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince müdahale ettiği botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 Kongo
, 5 Suriye
ve 3 Güney Afrika
uyruklu olmak üzere 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk duyurdu: Çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltında
Son dakika! TEM'de otomobil TIR'la çarpıştı: 5 ölü