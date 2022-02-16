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İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

16.02.2022 22:49
İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde illegal yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde illegal yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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