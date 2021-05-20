İzmir'de 35 FETÖ şüphelisine gözaltı; akrabalarından da gizleniyorlarmış (2) - Son Dakika

YURT DIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞINDALARMIŞ

İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen 'gaybubet evleri'nde yakalanan 35 şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Adreslerde ele geçirilen dolar ve euro birimindeki paraların da Yunanistan'a geçmek için kullanılacağı belirlendi.Davut CAN/ İZMİR,