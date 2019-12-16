İzmir'de 35 taraftara 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de 35 taraftara 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'de 35 taraftara 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı

6 saat önce

İzmir'de iki ayrı müsabakada 35 taraftara 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

İzmir'de 35 taraftara 6222 Sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı, System.String[]

İzmir'de iki ayrı müsabakada 35 taraftara 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 9 Kasım 2019'da Göztepe ile Karşıyaka arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın çıkan olaylar nedeniyle seyircisiz tamamlandığı belirtildi.

Müsabaka günü yapılan kontrollerde 3'ü "sallama" olarak tabir edilen 5 bıçağın ele geçirildiği, müsabaka günü 8, daha sonra izlenen görüntülerin ardından da 13 kişi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten işlem yapıldığı kaydedildi.

Süper Lig'de 30 Kasım Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Göztepe- Fenerbahçe müsabakasında sahaya yabancı madde atılmasıyla ilgili 5 taraftara, din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet farkı gözeterek hakaret oluşturan söz içerikli atkı açmaktan 2 taraftara, müsabakadan sonra yapılan çalışmalarla da 7 taraftara 6222 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında işlem yapıldığı aktarıldı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:00 Kaynak: AA
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