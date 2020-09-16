İzmir'de 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuk ilçesine kaçak nargile tütünü sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir 'de bir otomobilde 350 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

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