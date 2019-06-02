Son Dakika Haberleri: İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda gizlenmiş 37 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda gizlenmiş 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Foça İlçe Jandarma ekipleri, Fatih Mahallesi Yelken Kayalıkları mevkisinde ormanlık alanda gizlenmiş bir grubu tespit etti.
Ekipler, 18 Kongo, 11 Suriye ve 8 Orta Afrika uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 37 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:53 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Jandarma, Foça, İzmir, Güncel
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