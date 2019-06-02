İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda gizlenmiş 37 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:53 Kaynak: AA
'in Foça
ilçesinde ormanlık alanda gizlenmiş 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Foça İlçe Jandarma
ekipleri, Fatih Mahallesi
Yelken Kayalıkları mevkisinde ormanlık alanda gizlenmiş bir grubu tespit etti.
Ekipler, 18 Kongo
, 11 Suriye
ve 8 Orta Afrika
uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 37 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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