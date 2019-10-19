Son Dakika Haberleri: İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde deniz polisi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 37 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.

İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesinde deniz polisi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 37 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.

Karaburun sahilinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden deniz polisi, göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını belirledi.

Operasyonda 37 düzensiz göçmen yakalandı, bir lastik bot ele geçirildi.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Karaburun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı
Şehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyuyamıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum İzmir'de sandalla denize açılan ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:25:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]