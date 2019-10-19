İzmir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde deniz polisi, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 37 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.

Karaburun sahilinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden deniz polisi, göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını belirledi.

Operasyonda 37 düzensiz göçmen yakalandı, bir lastik bot ele geçirildi.

Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.