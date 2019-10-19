Son Dakika Haberleri: İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

22 dakika önce

İzmir'in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.

İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'in Karaburun açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen deniz polisi ekiplerince yakalandı.


İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 37 yabancı uyruklu, deniz polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre; Karaburun sahilinden Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmek isteyen düzensiz göçmenler gözetim altına alındı. Düzensiz göçmenlerin yurt dışına lastik botlarla kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.


Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Karaburun, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı
Şehit eşini son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı Jiletli saldırıya uğrayan doktor: Geceleri uyuyamıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum İzmir'de sandalla denize açılan ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 12:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 37 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]