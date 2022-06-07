İzmir'de 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

07.06.2022 10:06
İzmir'de 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde 37 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 37 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Menderes ilçesi Kısıkköy mevkisinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 2 depo ve 3 araçta 37 milyon 370 bin makaron, 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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