Soruşturma kapsamında 2 depo ve 3 araçta 37 milyon 370 bin makaron, 1100 kilogram nargile melası ve 10 bin 200 gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 37 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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