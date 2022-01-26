İZMİR'DE 37 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı A.R.A. yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan suç örgütü lideri adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş grup amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda 'suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan ve çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.A.'nın (35) Ödemiş ilçesinde olduğunu tespit etti. Dün gerçekleştirilen operasyonla, 'Tasarlayarak adam öldürme', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'silahla tehdit, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından toplamda 37 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.A. isimli şahıs Atatürk Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'yağma' ve 'tefecilik' gibi suçlardan, Ödemiş ve çevre ilçelerde birçok suça karıştığı belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.