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37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

26.01.2022 12:19

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş 37 yıl 4 ay 35 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kesinleşmiş 37 yıl 4 ay 35 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "tasarlayarak adam öldürmek", silah buundurma", "silahla tehdit" gibi suçlardan açılan davalardan toplamda 37 yıl 4 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.R.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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