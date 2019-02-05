Son Dakika Haberleri: İzmir'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Madra Çayı açıklarında tespit edilen lastik botu durdurdu. Kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Afganistan uyruklu yakalandı.


Kıyıya çıkarılan yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:59 Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi

Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Böyle Seslendi: İBB Başkanının İşi Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 02:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]