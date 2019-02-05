Son Dakika Haberleri: İzmir'de 38 Göçmen Yakalandı

İzmir'de 38 Göçmen Yakalandı

47 dakika önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı öğrenilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 38 Göçmen Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı öğrenilen 38 düzensiz göçmen yakalandı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesindeki Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Afganistan uyruklu yakaladı.Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:18 Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili, İzmir, Güncel
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