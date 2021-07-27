İzmir'de 388 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir 'in Dikili , Seferihisar , Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve tekne içerisinde mahsur kalan 388 sığınmacı kurtarıldı, 2 kişi organizatör olduğu iddiasıyla yakalandı.

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